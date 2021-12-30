Россиянам рассказали об изменениях с 1 января

С 1 января 2022 года россиян ждут изменения в ряде сфер. В частности, повышение прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда, новые правила оформления и начисления пенсий, а также отмена для большинства водителей требования об обязательном техосмотре для оформления ОСАГО. Об этом пишет газета «Известия».

Так, новый прожиточный минимум в среднем по стране составит 12,6 тысячи рублей на душу населения по сравнению с нынешним показателем в 11,6 тысяч рублей на душу населения). Для трудоспособного населения он составит 13 793 рубля, для пенсионеров — 10 882 рубля, для детей — 12 274 рубля. Также будет увеличен минимальный размер оплаты труда — в 2022 году федеральный МРОТ установлен на уровне 13 890 рублей (сейчас — 12,7 тысяч рублей).

Изменения затронут и пенсионную сферу. С начала года перерасчет пенсий для неработающих пенсионеров для получения социальных доплат будет производиться автоматически. Больше не понадобится линое присутствие заявителя в Пенсионном фонде при оформлении пенсии: все необходимые документы уже будут в распоряжении ПФР. Кроме того, на сайте госуслуг мужчинам старше 45 и женщинам старше 40 лет будет доступна информация о состоянии пенсионного счета, предполагаемом размере пенсии и накопленных баллах.

С 1 января также будет отменено обязательное прохождение техосмотра для оформления полиса ОСАГО тем, кто ездит на новых машинах и использует их в личных целях. Обязательным он останется для транспорта, предназначенного для пассажирских или грузовых перевозок — для автобусов, грузовиков и машин такси.

Традиционно с началом года подорожают акцизы. Изменения затронут спиртные напитки. Подорожают акцизы в том числе на этиловый спирт и спиртосодержащую продукцию, виноград, использованный для производства вин и виноматериалы. Также вырастут акцизы на табачную продукцию,

Автомобилистам стоит ждать повышения акцизов на легковые автомобили с мощностью двигателя более 90 лошадиных сил, мотоциклы, бензин, дизельное топливо и масла.

Ранее ведущий юрист Евразийской Юридической Ассоциации «Сенатор» Юрий Захаров предупредил россиян о новом налоговом вычете на занятия спортом, который можно получить с 1 января 2022 года. По его словам, граждане смогут вернуть до 15,6 тысячи рублей. Причем право на вычет имеет любой гражданин, который достиг 18 лет, и платит НДФЛ.