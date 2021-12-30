Юрист предупредил россиян о новом налоговом вычете с 1 января

Ведущий юрист Евразийской Юридической Ассоциации «Сенатор» Юрий Захаров предупредил россиян о новом налоговом вычете на занятия спортом, который можно получить с 1 января 2022 года. Он рассказал агенству «Прайм», что граждане смогут вернуть до 15,6 тысячи рублей.

Захаров отметил, что право на вычет имеет гражданин, который достиг 18 лет, и платит НДФЛ. Для получения вычета необходимо, чтобы организация была включены в специальный перечень, и физкультура и спорт являлись основным видом деятельности.

«Россияне получат право сэкономить 13 процентов процентов стоимости оплаченных услуг, однако лимит затрат на эти нужды, куда также включаются расходы на лечение, обучение, страховки и пенсионные взносы, составляет не более 120 тысяч рублей в год. Таким образом можно сэкономить максимум до 15 тысяч 600 рублей», — пояснил юрист.

Для возврата денег нужно будет предоставить кассовый чек и договор, подтверждающие «расходы на спорт». Также вычет можно получить на своих детей.

Ранее россиянам рассказали, что Пенсионный фонд России (ПФР) с 2022 года начнет упрощать получение выплат, запрашивая необходимые сведения и данные в других ведомствах, постепенно освобождая граждан от обязанности самостоятельно собирать документы.