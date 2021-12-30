Россиянам рассказали об изменениях в получении выплат с 2022 года

Пенсионный фонд России (ПФР) в 2022 году расширит меры социальной поддержки, предоставляемые гражданам, включив в их перечень те, которые сейчас назначают органы социальной защиты и Роструд. Об этом говорится на сайте ведомства.

Условия назначения мер не изменятся, а для их оформления, как и раньше, нужно будет подать заявление. Вместе с тем Пенсионный фонд начнет упрощать получение выплат, запрашивая необходимые сведения и данные в других ведомствах, постепенно освобождая граждан от обязанности самостоятельно собирать документы.

Меры поддержки, которые ПФР начнет оказывать со следующего года, охватят более 2 миллионов человек. Общий объем выплат гражданам в течение 2022-го достигнет почти 120 миллиардов рублей Пенсионный фонд России

Меры поддержки

Так, семьям погибших военнослужащих не нужно будет раз в полгода предоставлять платежные документы для подтверждения

расходов на коммунальные услуги, чтобы получить компенсацию. Эти сведения ПФР запросит из информационной системы ЖКХ.

в частности, будет оказывать ряд мер поддержки семьям с детьми: в его ведение переходят единовременная выплата по беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребенка, выплата при усыновлении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.

В результате в большинстве случаев для оформления социальной помощи достаточно будет подать заявление в клиентскую службу Пенсионного фонда. В дальнейшем это можно будет сделать через портал госуслуг и через МФЦ. При этом сроки оформления выплат в следующем году сократятся в два раза, а рассматриваться заявления будут от пяти до десяти дней, столько же времени займет перечисление средств.

Первые выплаты ПФР по переданным мерам россияне получат 17 января. Это будет досрочная доставка пособий за январь, которая по стандартному выплатному графику происходит в феврале Пенсионный фонд России

Выплаты с 1 января

С 1 января в России также вырастет размер пособия на детей до трех лет. Кроме того, теперь увеличится число семей, которым положены выплаты на первого и второго ребенка соответствующего возраста. Отмечается, что выплата положена при среднедушевом доходе менее двух прожиточных минимумов на год обращения за выплатой. Кроме того, вырастет материнский капитал.

Также с 1 января вступит в силу закон, предполагающий защиту пенсионера от удержаний пенсии в случае признания его банкротом. Согласно действующему законодательству, в таком случае по судебным листам могут производиться удержания из пенсии. Однако с 2022 года эта практика будет прекращена.

Другие выплаты

Медикам, работающим с больными коронавирусом, продлили выплаты. Президент России Владимир Путин подписал соответствующее поручение. Он также распорядился установить медикам и работникам, контактирующим с больными коронавирусом, выплату специальных социальных выплат в двойном размере за работу в выходные и праздничные дни с 31 декабря по 9 января.

В свою очередь Комитет Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов разработал инициативу выплачивать новогоднюю пенсию россиянам ежегодно. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что инфляция этого года может дойти до девяти процентов, что негативно повлияет на доход пенсионеров.

Предновогодняя выплата необходима, так как поможет пенсионерам не только достойно отметить Новый год, но и не залезать в долги по кредитам, чтобы купить подарки. Поэтому, конечно, если правительство поддержит эти нормы, мы за них проголосуем Сергей Миронов лидер партии «Справедливая Россия — За правду»

Авторы документа отмечают, что такая инициатива поможет снизить закредитованность среди пенсионеров, поскольку им не придется в праздники брать кредиты и микрокредиты.