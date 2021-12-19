Российским медикам пообещали выплаты по двойному тарифу за работу в выходные

Глава Минтруда России Антон Котяков пообещал, что медикам, которые будут работать в выходные дни, рассчитают выплаты по двойному тарифу. Об этом в субботу, 19 декабря, сообщает ТАСС.

14 декабря президент России Владимир Путин поручил удвоить надбавки медикам за работу в предстоящие новогодние праздники — мера касалась работников, которые борются с COVID-19. В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что предоставление страховых и специальных социальных выплат задействованным в борьбе с коронавирусом медицинским и социальным работникам будет продлено на 2022 год.

В конце ноября Минтруд предложил продлить до конца 2022 года режим выплат для медиков, работающих в зоне непосредственного контакта с больными COVID-19. На эти нужды правительство по поручению президента страны направит в регионы 69 миллиардов рублей. Средства выделят из резервного фонда правительства.