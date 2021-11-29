Минтруд предложил продлить выплаты медработникам за лечение пациентов с COVID-19

Минтруд предложил продлить выплаты медработникам за работу с COVID-19 до конца 2022 года

Министерство труда предложило продлить до конца 2022 года специальные выплаты медработникам, работающих с пациентами, у которые выявлен или подозревается коронавирусная инфекция. Об этом говорится в соответствующем проекте, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Проектом постановления правительства Российской Федерации предлагается продлить до 31 декабря 2022 года специальные выплаты врачам, среднему и младшему медперсоналу, водителям скорой помощи, членам летных экипажей воздушных судов санитарной авиации, работающим с пациентами, у которых выявлена или подозревается новая коронавирусная инфекция COVID-19», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Документ также подразумевает продление на аналогичный срок выплат работникам силовых ведомств, оказывающим медицинскую помощь по диагностике и лечению коронавируса.

О намерении Минтруда продлить выплаты медработникам до 2023 года стало известно в начале октября. На эти нужды правительство по поручению президента страны направит в регионы 69 миллиардов рублей. Средства на эти цели выделят из резервного фонда правительства.