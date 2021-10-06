Минтруд захотел продлить выплаты медикам из-за COVID-19

Минтруд России захотел продлить до 2023 года единовременные страховые выплаты медикам, получившим осложнения от COVID-19 на работе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект продления временного положения о страховых случаях причинения вреда здоровью медработника из-за коронавируса при исполнении трудовых обязанностей.

«В целях пролонгации временного положения проектом постановления предусмотрен перенос срока его действия с 31 декабря 2021 года на 31 декабря 2022 года, что позволит в 2022 году обеспечить своевременное осуществление медицинским работникам единовременной страховой выплаты по страховым случаям», — отмечается в пояснительной записке.

Уточняется, что коронавирус и осложнения, приведшие к временной нетрудоспособности без инвалидности, должны быть подтверждены лабораторными методами исследования. При невозможности их проведения — решением врачебной комиссии на основании компьютерной томографии легких.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство выделит дополнительно около трех миллиардов рублей на поддержку российских медработников. Им предоставят единовременные страховые выплаты в том случае, «если они пострадают от ковида». В этом году на такие цели уже было направлено около 12,5 миллиарда рублей, добавил премьер-министр.

В сентябре в России предложили увеличить оплачиваемый отпуск врачам и медперсоналу, работающим с коронавирусными пациентами. Инициативу выдвинул депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров.