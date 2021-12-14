Путин поручил удвоить надбавки медикам в новогодние праздники

Президент России Владимир Путин поручил удвоить надбавки медикам за работу в предстоящие новогодние праздники. Это касается медработников, которые борются с COVID-19, передает ТАСС.

«Мы в этом году, в 2021-м, на праздничные новогодние дни обеспечили выплату спецнадбавок для медработников и социальных работников, которые работали, работают, продолжают работать с ковидными больными, в двойном размере», — сказал он во время совещания с членами правительства и попросил в этом году сделать то же самое.

В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что предоставление страховых и специальных социальных выплат задействованным в борьбе с коронавирусом медицинским и социальным работникам будет продлено на 2022 год

Ранее Минтруд предложил продлить до конца 2022 года режим выплат для медиков, работающих в зоне непосредственного контакта с больными коронавирусом. О намерении ведомства продлить выплаты медработникам до 2023 года стало известно в начале октября. На эти нужды правительство по поручению президента страны направит в регионы 69 миллиардов рублей. Средства выделят из резервного фонда правительства.