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Путин поручил удвоить надбавки медикам в новогодние праздники

Медикам, борющимся с COVID-19, удвоят надбавки в новогодние праздники по поручению Путина

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин поручил удвоить надбавки медикам за работу в предстоящие новогодние праздники. Это касается медработников, которые борются с COVID-19, передает ТАСС.

«Мы в этом году, в 2021-м, на праздничные новогодние дни обеспечили выплату спецнадбавок для медработников и социальных работников, которые работали, работают, продолжают работать с ковидными больными, в двойном размере», — сказал он во время совещания с членами правительства и попросил в этом году сделать то же самое.

В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что предоставление страховых и специальных социальных выплат задействованным в борьбе с коронавирусом медицинским и социальным работникам будет продлено на 2022 год

Ранее Минтруд предложил продлить до конца 2022 года режим выплат для медиков, работающих в зоне непосредственного контакта с больными коронавирусом. О намерении ведомства продлить выплаты медработникам до 2023 года стало известно в начале октября. На эти нужды правительство по поручению президента страны направит в регионы 69 миллиардов рублей. Средства выделят из резервного фонда правительства.

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Платон Щукин
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