Спикер Госдумы напомнил о вступающих в силу в новом году законах

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о десяти значимых законах, которые вступают в силу с 1 января 2022 года. Об этом Володин напомнил в своем Telegram-канале.

С нового года в России вырастет размер пособия на детей до трех лет. Кроме того, теперь увеличится число семей, которым положены выплаты на первого и второго ребенка соответствующего возраста. Отмечается, что выплата положена при среднедушевом доходе менее двух прожиточных минимумов на год обращения за выплатой. Кроме того, вырастет материнский капитал.

С 2022 года вступают в силу законы, регулирующие финансовую деятельность. Так, например, Банк России получит право ограничивать выдачу необеспеченных потребительских кредитов и займов, что поможет снизить закредитованность населения. Помимо этого, теперь россияне смогут получать налоговый вычет на спорт — государство вернет часть денег, потраченных на физкультурно-оздоровительные услуги. Также произошли изменения и в пенсионных выплатах — с нового года назначение пенсии по инвалидности будет проходить беззаявительно.

За прошедший год Госдума приняла закон, защищающий животных. С 2022 года запрещается работа зоопарков, зоотеатров, дельфинариев, цирков и океанариумов без лицензии.

Помимо этого, закреплен ряд других нововведений. Теперь утвержден единый номер вызова экстренных служб — 112. С 2022 года если гражданин не хочет проходить биометрию, то это не сможет стать основанием для отказа в предоставлении государственных и муниципальных услуг. Информацию о всех льготах граждане смогут получать в органах власти и МФЦ, а не только на сайте Госуслуг и по бесплатному номеру. Также в силу вступит закон о «приземлении» IT-гигантов.