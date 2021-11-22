Google и Telegram обязали открыть представительства в России

Роскомнадзор: Google и 12 компаний должны открыть представительства в России к 1 января

13 зарубежных IT-компаний, в том числе Google, Telegram, Twitter и Meta (бывшая Facebook) включили в реестр закона «о приземлении». Как сообщает пресс-служба Роскомнадзора, их обязали до 1 января открыть представительства в России.

«Перечень таких компаний опубликован на официальном сайте Роскомнадзора, в него включены 13 иностранных компаний, владеющих 22 информационными ресурсами», — отметили в регуляторе.

В частности, в реестр включили компанию Google, которой принадлежат сервисы Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat, Gmail. В список вошла Apple, которая владеет iCloud, App Store и Apple Music, а также Meta с относящимися к ней Facebook, Instagram, WhatsApp.

В список также включили Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Likeme, Discord, Pinterest и Twitch.

Перечисленные компании также будут должны разместить на сайте специальную форму для обратной связи с российскими пользователями, завести личный кабинет на сайте Роскомнадзора и установить на сайте счетчик посещаемости. Кроме того, они будут должны ограничивать доступ к информации, признанной нарушающей российское законодательство.

Закон о «приземлении» IT-гигантов был подписан президентом России Владимиром Путиным 1 июля. Принятый проект обязывает зарубежные технологические корпорации с суточной аудиторией свыше 500 тысяч пользователей из России открывать в стране официальные представительства или филиалы с 1 января 2022 года.

В предварительный список онлайн-платформ, которых коснется действие закона, включили соцсети Facebook, Instagram, TikTok и Twitter, видеохостинги YouTube и Twitch, мессенджеры WhatsApp, Telegram и Viber, почтовый сервис Gmail, поисковики Google и Bing, хостинг-провайдеры Amazon, Digital Ocean, Cloudfire и GoDaddy, онлайн-магазины AliExpress, IKEA, iHerb и энциклопедию «Википедия».