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В Центробанке предупредили о риске перегрева российской экономики

Представитель Центробанка Тремасов: российская экономика близка к состоянию перегрева

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Глава департамента денежно-кредитной политики Центробанка (ЦБ) Кирилл Тремасов в интервью YouTube-каналу Bitkogan предупредил о риске перегрева российской экономики.

По его словам, анализ рынка труда показывает, что экономика страны близка к состоянию перегрева. «Скорее всего мы уже находимся выше своих потенциальных возможностей. Выше той траектории наших потенциальных возможностей. И рынок труда - это вот как раз ключевое ограничение долгосрочного роста», — сказал Тремасов.

Как считает представитель ЦБ, дальнейший рост экономики можно обеспечить в первую очередь за счет роста производительности. «Без повышения производительности, чего сложно добиться без конкуренции, экономика вряд ли сможет устойчиво развиваться высокими темпами в долгосрочном периоде», — подчеркнул он.

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Тремасов объяснил, что состояние рынка труда для экономистов является одним из лучших индикаторов того, где экономика находится относительно своего потенциала. Говоря о России, он указал на исторически низкий уровень безработицы при максимуме вакансий, что формирует дефицит трудовых ресурсов.

Ранее Минэкономразвития сообщило, что рост ВВП России в годовом выражении ускорился и составил по итогам ноября 5,2 процента после 4,8 процента в октябре, за январь-ноябрь рост составил 4,7 процента. Как говорится в обзоре ведомства, наибольший вклад в ноябрьское ускорение внесли строительство, а также сельское хозяйство, так как сезон сбора урожая был смещен к концу года из-за погодных условий.

Марина Совина
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