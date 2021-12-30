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В США заметили панику России из-за американских F-35

19FortyFive: истребители F-35 прибыли в Европу из США на фоне ситуации с Украиной

Фото: US Navy / globallookpress.com

Россия находится в панике из-за истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, прибывших в Европу из США на фоне ситуации с Украиной, замечает 19FortyFive.

«По мере того, как напряженность в отношениях с Россией из-за Украины продолжает накаляться, в Европу прибыли первые американские истребители-невидимки F-35», — говорится в публикации.

Американское издание напоминает, что в настоящее время 16 стран эксплуатируют или собираются закупить F-35 Lightning II (США, Великобритания, Австралия, Канада, Япония, Израиль, Италия, Норвегия, Дания, Польша, Сингапур, Бельгия, Южная Корея, Нидерланды, Швейцария и Финляндия).

«К 2035 году только в Европе будет насчитываться более 500 самолетов F-35, подавляющее большинство из которых находится в руках пилотов НАТО, что скажется на России», — пишет 19FortyFive.

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24 декабря

В декабре Военно-воздушные силы (ВВС) США впервые постоянно разместили свои истребители пятого поколения F-35A Lightning II в Европе. Первые четыре самолета прибыли на авиабазу Лейкенхит (Англия) Королевских ВВС Великобритании. Всего на объекте ожидается размещение на постоянной основе 24 единиц F-35A Lightning II из состава 495-й тактической истребительной эскадрильи Командования ВВС США в Европе и Африке. В перспективе 24 таких же самолета получит 493-я эскадрилья, расположенная там же. Дополнительные шесть истребителей F-35A Lightning II будут находиться в резерве.

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Иван Потапов
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