На Украине назвали причины миграции населения из страны

Украинцы массово покидают родину из-за «незрелости государства» и отсутствия перспектив. Об этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в интервью изданию «Факты».

По его словам, тренд на миграцию набирает актуальность среди населения Украины уже несколько лет. В качестве причин подобной тенденции Подоляк назвал отсутствие «перспектив для себя и своих детей» и «незрелое государство, которое десятилетиями не оправдывало ожидания граждан».

При этом он подчеркнул, что вооруженный конфликт в Донбассе не является ключевой причиной массового оттока населения из страны.

В августе президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям неподконтрольных Киеву территорий Донбасса и попросил их уехать оттуда в том случае, если они считают себя русскими. Он также пригрозил им, что в противном случае в этих землях «не будет цивилизации».