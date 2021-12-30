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На Украине назвали причины миграции населения из страны

Советник Зеленского Подоляк: украинцы покидают родину из-за незрелости государства

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Украинцы массово покидают родину из-за «незрелости государства» и отсутствия перспектив. Об этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в интервью изданию «Факты».

По его словам, тренд на миграцию набирает актуальность среди населения Украины уже несколько лет. В качестве причин подобной тенденции Подоляк назвал отсутствие «перспектив для себя и своих детей» и «незрелое государство, которое десятилетиями не оправдывало ожидания граждан».

При этом он подчеркнул, что вооруженный конфликт в Донбассе не является ключевой причиной массового оттока населения из страны.

В августе президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям неподконтрольных Киеву территорий Донбасса и попросил их уехать оттуда в том случае, если они считают себя русскими. Он также пригрозил им, что в противном случае в этих землях «не будет цивилизации».

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Георгий Нестеров
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