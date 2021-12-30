Женщина разоблачила свекровь на праздничном ужине и разругалась с семьей

Пользовательница Reddit с ником @Checkinout2022 поделилась историей о том, как дала матери мужа фальшивую копию ключа от их дома и разоблачила ее планы на праздничном ужине. Родственница впала в истерику после выходки рассказчицы, в результате чего автор поста разругалась со всей семьей.

По словам женщины, они с мужем женаты около года и совсем недавно купили новый дом. «Его мать чрезмерно любопытна, это очень раздражает. После покупки дома она настаивала на том, чтобы у нее был ключ на случай какой-то непредвиденной ситуации», — рассказала женщина, добавив, что родственница обещала использовать его только в случае крайней необходимости. При этом, как отмечает рассказчица, когда у свекрови был ключ от их прошлого жилья, она дважды заходила к ним без предупреждения и заставала супругов в момент близости.

«Я просто не могу ей доверять, поэтому отправила поддельный ключ», — пояснила автор поста. Прошло несколько дней, и родственники собрались вместе на рождественский ужин. «Свекровь гневно окликнула меня и осудила за то, что я дала ей фальшивый ключ. Она начала стыдить меня за то, что я сделала, прямо на глазах у всех собравшихся», — поделилась женщина. Тогда рассказчица спросила ее, откуда она знает, что ключ ненастоящий.

Свекровь ответила, что несколько дней назад она пыталась зайти в дом, когда женщины и ее мужа не было дома. «Тогда я сказала ей: "Получается, вы пытались войти, когда не было никакой чрезвычайной ситуации, и вы нарушили данное нам обещание!" Она покраснела и очень разозлилась. Другие родственники в недоумении смотрели на происходящее, а некоторые даже смеялись над ее выражением лица. Она внезапно встала со своего места и бросилась на кухню, где у нее случилась истерика — настолько громкая, что, должно быть, слышали даже соседи», — продолжила автор поста.

Ужин закончился, и, когда пара села в машину, супруг начал отчитывать жену за содеянное. Он обвинил рассказчицу во лжи и манипуляции. «Мы поссорились, и он требует, чтобы я извинилась перед его матерью за мое "детское поведение" и испорченный рождественский ужин для всей семьи», — заключила пользовательница.

В комментариях пользователи Reddit поддержали автора истории. «Я бы переосмыслила свой брак, если бы мой муж поставил свою мать выше меня», «Согласна, с этим нужно разобраться до того, как у вас родятся дети, потому что мать будет наседать все больше и больше. Вам будет еще сложнее избавиться от ее контроля», — высказались комментаторы. Некоторые также посоветовали героине поста установить дома скрытую камеру, чтобы контролировать присутствие свекрови в ее жизни.