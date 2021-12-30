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Жителя Чувашии осудят за сожжение знакомого из-за мелочи

Житель Чувашии пойдет под суд за сожжение друга, отказавшегося уходить из гаража

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Житель Чувашии пойдет под суд за то, что сжег своего знакомого — тот был в гостях в гараже и отказывался уйти. Об этом «Ленте.ру» в четверг, 30 декабря, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России по республике.

По данным ведомства, в марте 2021 года двое друзей в пьяном состоянии находились в гаражных боксах. Один из них после мелочного конфликта отказался уходить. Тогда второй облил его с ног до головы бензином и поджег.

Пострадавший получил ожог 91% поверхности тела, он умер в реанимации через двое суток после случившегося. По вменяемой следствием статье — убийство, совершенное с особой жестокостью — поджигателю грозит от 8 до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Дагестане россиянин сжег две полицейские машины у здания ОВД в городе Дагестанские Огни. Преступник скрылся.

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Леонид Микуляк
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