Россиянин сжег две полицейские машины у здания ОВД

В Дагестане мужчина поджег два автомобиля, принадлежащих полиции. Об этом в среду, 29 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, преступление было совершено в утром в городе Дагестанские Огни. Неизвестный подошел к служебным машинам патрульно-постовой службы (ППС), припаркованным возле местного отделения внутренних дел (ОВД), облил их горючим и поджег, после чего скрылся.

На злоумышленника завели дело по статье 167 («Умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом») УК РФ. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют личность поджигателя.

В октябре сообщалось, что 39-летнего жителя алтайского села Чарышское заподозрили в поджоге машины начальника местного отдела полиции. По версии следствия, россиянин облил горючей жидкостью капот машины, которая принадлежала полицейскому, временно исполняющему обязанности начальника ОМВД по Чарышскому району. После этого мужчина поджег авто и скрылся.