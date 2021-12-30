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Бывший президент Афганистана впервые прокомментировал побег из Кабула

Экс-президент Афганистана Гани: побег из Кабула был необходим из-за угрозы хаоса
Ашраф Гани

Ашраф Гани. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Бывший президент Афганистана Ашраф Гани в эфире программы Today на радиостанции BBC Radio 4 заявил, что его побег из Кабула был необходим для предотвращения разрушения города. Слова политика приводит «Русская служба Би-би-си».

Гани прокомментировал побег из Афганистана впервые. Он рассказал, что, проснувшись утром 15 августа, не имел ни малейшего представления о происходящем и пришел в себя только на борту самолета из Афганистана в Узбекистан. «Две разных группировки талибов наступали с двух сторон, — объяснил свой побег Гани. — Была огромная угроза, что между ними вспыхнет масштабный конфликт, который приведет к разрушению пятимиллионного города и погрузит жизнь людей в хаос».

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Он добавил, что не вывозил из страны крупные суммы денег. «Все знают, как я живу. Что мне делать с деньгами?» — отметил экс-президент.

Гани также заявил, что причиной падения его правительства стало соглашение между талибами («Талибан» — запрещенная в России террористическая организация) и бывшим президентом США Дональдом Трампом о выводе американских войск из Афганистана. «Вместо мирного процесса мы получили процесс отступления», — подчеркнул он.

В результате, по мнению бывшего главы государства, произошел насильственный переворот, а не политическое соглашение. «Дело всей моей жизни уничтожено. Мои ценности растоптали. А меня сделали козлом отпущения», — сказал он, уточнив, что готов взять на себя ответственность за падение Кабула.

«Талибан» объявил об установлении контроля над всей территорией Афганистана 15 августа. Гани покинул страну в тот же день, улетев через территорию Узбекистана в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

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Варвара Кошечкина
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