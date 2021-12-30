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Владельцам обледеневших в порту Владивостока иномарок пообещали компенсации

Примгидромет: владельцы прибывших во Владивосток обледеневших иномарок получат компенсации

Владельцам иномарок, прибывших во Владивосток с толстым слоем льда, синоптики выдадут справку о том, что их автомобили пострадали от опасного природного явления под названием «быстрое обледенение». Так они смогут получить компенсацию за повреждение машины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Примгидромет.

«Такие справки помогут при возмещении ущербов и легитимны при предъявлении в страховых компаниях, судебных органах и так далее. Для оформления справки необходимо заполнить заявку на сайте www.primgidromet.ru в разделе "Услуги" — "Порядок получения информации о погодных условиях по запросу», — сообщили в Примгидромете.

Сухогруз Sun Rio прибыл из Пусана при плохой погоде. В пути машины покрылись толстой коркой льда, также обледенели надстройки на палубе и борта судна. Судно пришвартовано у причала порта Владивостока, специалисты ведут разгрузку обледеневших автомобилей. У некоторых машин выбиты окна.

Автомобили, находящиеся на палубе, оказались покрыты толстым слоем льда, у некоторых выбиты стекла. Сидения и двери изнутри также во льду.

В конце декабря в Приморье объявили штормовое предупреждение из-за аномального похолодания. 25 декабря во Владивостоке был зафиксирован рекорд за всю историю наблюдений — столбик термометра упал ниже 26 градусов, а в пригороде города — ниже 30 градусов.

«Одновременно с понижением температур на суше в акватории Японского моря усилился ветер и поднялась волна, что в свою очередь спровоцировало "быстрое обледенение судов», — уточнили в Примгидромете.

Ранее сообщалось, что у Рудневского моста во Владивостоке разошлись деформационные швы, из-за чего на нем образовалась трещина во всю проезжую часть. Как объяснили эксперты, трещина появилась из-за аномально холодной погоды.

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Марина Совина
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