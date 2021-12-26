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Во Владивостоке треснул мост из-за аномальных морозов

На Рудневском мосту во Владивостоке появилась трещина шириной во всю проезжую часть

Фото: Stephen Lam / Reuters

У Рудневского моста во Владивостоке разошлись деформационные швы, из-за чего на нем образовалась трещина шириной во всю проезжую часть. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

В настоящее время на месте работают специалисты управления дорог и благоустройства. Вице-мэр Николай Зайцев также выехал на место происшествия. Как объяснили эксперты, трещина появилась из-за аномально холодной погоды.

Уточняется, что с

В 2020 году перестроенный за полмиллиарда рублей мост через реку Урух треснул в Северной Осетии через шесть месяцев после возведения. Как сообщил председатель комитета дорожного хозяйства республики Тариэль Солиев в своем Instagram-аккаунте, это произошло из-за «переувлажнения склона, вызванного обильными продолжительными осадками».

Ксения Назарова
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