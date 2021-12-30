Президента Эстонии в детстве похитили цыгане

Президент Эстонии Алар Карис рассказал, что в детстве его похитили цыгане. Об этом пишет Delfi.

По словам Кариса, ему было четыре года или пять лет. Они с бабушкой пошли на рынок в Тарту, и там мальчика увели с собой цыгане. В то время у них в Тарту был палаточный лагерь. «Меня забрали от них еще у Тартуского автобусного вокзала», — сказал президент.

Он отметил, что не помнит ни момент похищения, ни возвращение и не знает, зачем его пытались забрать цыгане. «Но какой-то план [у них] должен был быть, раз они взяли с собой мальчика со светлыми волосами в белой шубе. Возможно, я мог бы быть сейчас цыганским бароном», — добавил Карис.

Алар Карис стал президентом Эстонии в октябре. До этого он несколько лет был директором Эстонского национального музея.