Кличко показал мультфильм про Новый год с самим собой в главной роли

Мэр Киева Виталий Кличко решил креативно отчитаться перед горожанами о проделанной работе и показал короткий новогодний мультфильм с самим собой в главной роли. Он был опубликован на странице политика в Facebook.

В анимации показано, как политик облетает город в компании святого Николая, который считается покровителем Рождества на Украине. Он демонстрирует старцу, как изменился Киев за год его работы: новая станция трамвайной линии, крупнейший государственный флаг в стране и столичный зоопарк.

Затем анимированные Кличко и Николай катаются на велосипедах, завершая маршрут у елки в центре Киева. «Здоровья вам, миру, добра и радости! Мы все преодолеем. С Новым годом и Рождеством!» — поздравила горожан анимационная версия мэра.

Ранее сообщалось, что Кличко решил поздравить украинцев с Новым годом, однако оговорился — и ошибся с поздравлением на 200 лет. «С хорошим настроением встречаем новый... 2220-й... 2222-й год!» — произнес со сцены политик.