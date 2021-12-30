На Байкале вступил в силу «Кодекс ледовых путешественников»

В Иркутской области разработали «Кодекс ледовых путешественников» — свод правил поведения на льду Байкала. Об этом сообщает Baikal Media.

Отмечается, что главная цель кодекса — обезопасить путешественников от возможных происшествий, защитить экологию озера и сохранить лед гладким и красивым до конца сезона. По словам руководителя агентства по туризму Иркутской области Екатерины Сливиной, зимний Байкал популярен у туристов. «Кодекс ледовых путешественников позволит сохранить первозданную красоту льда в туристический сезон, напомнит, что к уникальной природе озера нужно относиться очень бережно», — рассказала она.

Кодекс ледовых путешественников» рассчитан как для туристов, так и для туроператоров, проводников, гидов и водителей. для туроператоров и организаторов разработаны практические рекомендации, как правильно подготовиться к зимнему туру.

Для информирования самостоятельно путешествующих туристов подготовлены наклейки, героем которых стала нерпа Байка.