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В Красноярске в 2022 году начнут строительство метрополитена

В Красноярске весной 2022 года начнут строительство первой ветки метро

Фото: Комсомольская Правда / Globallookpress.com

Министерство строительства Красноярского края 30 декабря подписало приказ об утверждении документации по планировке территории для начала строительства первой линии метрополитена. Об этом сообщает Znak.

Согласно плану, новая транспортная сеть должна разгрузить инфраструктуру города. По предварительным данным, длина железнодорожной линии на первом этапе проекта составит 9,7 километра. Строительство ветки начнется в Октябрьском районе Красноярска.

Власти города рассчитывают, что возведение метро в городе стартует уже следующей весной — в апреле 2022 года.

Ранее в декабре в Красноярске открылась картинная галерея изо льда, которая работает в рамках Зимнего суриковского фестиваля искусств.

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Дарья Рыбак
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