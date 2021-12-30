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Российского таксиста-педофила отдадут под суд за убийство пятилетнего мальчика

Под Саратовом таксист пойдет под суд за изнасилование и убийство пятилетнего ребенка

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Вольске Саратовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя, обвиняемого в изнасиловании и убийстве пятилетнего мальчика. Об этом в четверг, 30 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, преступление было совершено 1 марта 2021 года примерно в час ночи. Мужчина, который работал таксистом, пришел к своей сожительнице, находясь в состоянии наркотического опьянения. Пока женщина спала, он изнасиловал ее пятилетнего сына, а затем, желая убить мальчика, выгнал его на мороз без одежды и обуви. Ребенок умер от переохлаждения в пять часов утра. Его тело было обнаружено возле магазина на Краснооктябрьской улице.

После гибели мальчика на злоумышленника было заведено дело по статьям 105 («Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера») и 132 («Насильственные действия сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста») УК РФ. На время следствия он был отправлен в СИЗО.

13 декабря сообщалось, что Гатчинском районе Ленинградской области задержан 50-летний безработный мужчина по подозрению в многократном изнасиловании семилетней девочки. В полицию о преступлении сообщила мать ребенка.

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Елизавета Новикова
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