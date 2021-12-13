Безработного россиянина задержали за изнасилование семилетней девочки

В Гатчинском районе Ленинградской области задержан 50-летний мужчина по подозрению в многократном изнасиловании семилетней девочки. Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщают «Невские вести».

По данным издания, полицейские задержали злоумышленника 12 декабря. Его обнаружили по месту жительства в деревне под Гатчиной. В полицию о преступлении сообщила мать девочки. Женщина сказала, что впервые мужчина надругался над ее семилетней дочерью осенью 2020 года, а второй раз он изнасиловал ребенка 3 декабря этого года.

Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. На него возбуждено уголовное дело по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ Ранее он семь раз был судим за кражи, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и уклонение от отбывания наказания.

Ранее сообщалось, что в Пушкине Ленинградской области был задержан надругавшийся над 12-летней школьницей гражданин Узбекистана.