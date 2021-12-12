Полиция задержала надругавшегося над 14-летней российской школьницей мигранта

В Ленинградской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими был задержан надругавшийся над российской школьницей мигрант. Об этом в воскресенье, 12 декабря, со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает 78.ru.

По информации издания, 25-летний уроженец Узбекистана был задержан в городе Пушкин. Мужчина скрывался около месяца и не состоял на миграционном учете. При задержании у него изъяли четыре мобильных телефона. В отношении мигранта завели уголовное дело об изнасиловании. Решается вопрос о его аресте и помещении в СИЗО.

19 ноября сообщалось, что в Санкт-Петербурге полиция объявила в розыск неизвестного мужчину, подозреваемого в надругательстве над ребенком.