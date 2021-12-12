Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Полиция задержала надругавшегося над 14-летней российской школьницей мигранта

В Ленинградской области задержан изнасиловавший российскую школьницу уроженец Узбекистана

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

В Ленинградской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими был задержан надругавшийся над российской школьницей мигрант. Об этом в воскресенье, 12 декабря, со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает 78.ru.

По информации издания, 25-летний уроженец Узбекистана был задержан в городе Пушкин. Мужчина скрывался около месяца и не состоял на миграционном учете. При задержании у него изъяли четыре мобильных телефона. В отношении мигранта завели уголовное дело об изнасиловании. Решается вопрос о его аресте и помещении в СИЗО.

19 ноября сообщалось, что в Санкт-Петербурге полиция объявила в розыск неизвестного мужчину, подозреваемого в надругательстве над ребенком.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
В Ливии заявили о тысячах находящихся в стране «вагнеровцах»
Специалисты предупредили об угрозе рака из-за витамина B9
Жители Москвы массово заявили об исчезновении дворников с улиц города
В Дагестане трех местных жителей арестовали за похищение невесты
Полиция задержала надругавшегося над 14-летней российской школьницей мигранта
Медведев назвал обновленную Конституцию обеспечивающей развитие России
В Госдепе заявили о готовящихся контрмерах на случай вторжения России на Украину
Замсекретаря Совбеза России ответил США русской пословицей
Комета Леонарда максимально сблизилась с Землей
Путин описал последствия распада России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter