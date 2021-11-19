В Петербурге надругавшегося над российской школьницей педофила объявили в розыск

В Санкт-Петербурге педофил в темных очках надругался над 10-летней школьницей в подъезде

В Санкт-Петербурге полиция объявила в розыск неизвестного мужчину, подозреваемого в надругательстве над ребенком. Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщает 78.ru

По данным издания, 18 ноября около 14.00 неизвестный мужчина напал на 10-летнюю школьницу в подъезде дома №11 на улице Маршала Новикова и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, после чего сбежал. Преступника зафиксировали камеры видеонаблюдения. На вид злоумышленнику около 25 лет, у него светлые усы и квадратные темные очки.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

15 ноября сообщалось, что в Екатеринбурге арестовали школьника, которого подозревают в надругательстве над сестрой.