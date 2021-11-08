В Калининграде начат розыск серийного насильника с татуировками-чакрами

СКР объявил в розыск подозреваемого в серии изнасилований, у него татуировки в виде чакр

В Калининградской области начат розыск подозреваемого в серии изнасилований, совершенных в 2015 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

На спине мужчины имеется татуировка: вдоль позвоночника расположены 6-7 колец, так называемые «чакры». Рост около 175 сантиметров, возраст около 22-25 лет, славянской внешности, среднего телосложения, живот плоский, волосы светлые.

По версии следствия, поздним вечером 4 марта 2015 подозреваемый в дачном поселке «Вишенка» Гурьевского района Калининградской области изнасиловал женщину 1960 года рождения. 7 июля 2015 года он же напал на пляже у города Пионерский Калининградской области на женщину 1964 года рождения и также надругался над ней.

В ходе расследования установлено, что ДНК-профиль серийного насильника является идентичным.