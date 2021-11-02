Россиянин получил срок за надругательство над семилетней падчерицей

В Кемеровской области за надругательство над семилетней падчерицей к 16 годам колонии строгого режима был приговорен 34-летний россиянин. Об этом во вторник, 2 ноября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, с марта по июнь 2020 года осужденный неоднократно совершал в отношении ребенка действия сексуального характера. В один из дней мать девочки застала сожителя за растлением ребенка и немедленно вызвала сотрудников правоохранительных органов.

Прибывшие полицейские задержали подозреваемого. СКР возбудил уголовное дело по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней») УК РФ. Изначально мужчина сотрудничал со следователями и признавал свою вину, однако затем он отказался от своих показаний.

1 ноября сообщалось, что в Москве разыскивают преступника, изнасиловавшего восьмиклассницу.