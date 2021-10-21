В Подмосковье школьница избила напавшего на нее маньяка

Девочка избила напавшего на нее маньяка в подмосковном Одинцове

В подмосковном Одинцове 12-летняя школьница дала отпор и избила напавшего на нее маньяка. Об этом пишет KP.RU.

По словам девочки, инцидент произошел после занятий в художественной школе. На улице она заметила подозрительного мужчину в черной куртке. Россиянин смотрел на школьницу, а затем подошел, схватил за руку и начал тащить в неизвестном направлении.

Девочка попыталась освободиться и, когда у нее не получилось, ударила напавшего на нее мужчину в пах и убежала. От испуга она пробежала полтора километра и затем позвонила родителям. Ребенка нашли лежащим возле фонтана. По словам матери девочки, приему самообороны ее научил отец.

Родители написали заявление в полицию. Школьница не смогла вспомнить лица мужчины, однако описала его одежду. Сотрудники правоохранительных органов проверяют записи камер видеонаблюдения и пытаются установить личность нападавшего.

Ранее сообщалось, что осужденный, отбывающий наказание в колонии Ульяновской области за совершение имущественных преступлений, сбежал из учреждения, прибыл в Волгоград и изнасиловал 15-летнюю школьницу. 10 октября девочка возвращалась домой, когда неизвестный мужчина напал на нее.