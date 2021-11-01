В центре Москвы неизвестный изнасиловал 14-летнюю школьницу

В Москве разыскивают преступника, изнасиловавшего восьмиклассницу. Об этом в понедельник, 1 ноября, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, злоумышленник поймал девушку, когда она шла накануне вечером по проспекту Мира. После этого он затащил школьницу в свою машину и надругался над ней. Марку машины автомобиля девушка не запомнила, преступника ищет полиция.

По данным РЕН ТВ, злоумышленник сперва ударил восьмиклассницу по голове и уже после этого затащил в машину. Девушку госпитализировали с травмами, в том числе половых органов, она была пьяна.

Ранее, 22 октября, сообщалось, что в Ленинградской области удалось поймать убийцу и насильника спустя 13 лет после совершенных им преступлений. Дело несколько раз заходило в тупик и приостанавливалось.