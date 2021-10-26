Педофил изнасиловал российского подростка и заразил его ВИЧ

В Челябинской области тюремный срок получил 31-летний россиянин, изнасиловавший подростка и заразивший его ВИЧ-инфекцией. Педофила приговорили к 19 годам строгого режима. Об этом во вторник, 26 октября, сообщает Орджоникидзевский районный суд города Магнитогорска.

Как установил суд, осужденный совершил в отношении не достигшего 14-летнего возраста подростка насильственные действия сексуального характера и заразил его ВИЧ-инфекцией. При этом он знал о своей болезни и сознательно пошел на преступление.

СКР возбудил и расследовал уголовное дело по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ и 122 («Заражение ВИЧ-инфекцией») УК РФ.