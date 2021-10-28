В Петербурге мигранты изнасиловали земляка за интим-переписку с чужой подругой

В Петербурге полиция задержала четырех граждан Узбекистана по подозрению в похищении и изнасиловании земляка за переписку с чужой подругой. Об этом сообщает «Фонтанка».

Ночью в дежурную часть обратился мужчина и заявил, что его брата удерживают в одной из квартир в доме на улице Ивана Фомина. Силовикам потребовалось четыре часа, чтобы найти пленника. Там задержали четырех мигрантов в возрасте от 22 до 28 лет, которые похитили 21-летнего мужчину.

Один из подозреваемых рассказал о мотиве преступления. Потерпевший вел в Telegram интимную переписку с 39-летней подругой одного из похитителей. Ревнивец узнал об этом и пригласил земляка на разговор под надуманным предлогом в квартиру на Ивана Фомина. Там его избивали и надругались над ним.

Следователи возбудили уголовное дело. Решается вопрос об аресте узбеков.