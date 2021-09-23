Ирландского туриста изнасиловали в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге изнасиловали 22-летнего гражданина Ирландии. Об этом в четверг, 23 сентября, со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает РИА Новости

По данным источника агентства, турист решил пройтись по Думской улице Северной столицы, где располагаются различные бары, клубы и рестораны. Там он познакомился с тремя россиянами, которые угостили его выпивкой, а после, когда он потерял над собой контроль, изнасиловали. После случившегося мужчина был госпитализирован.

Ранее 23 сентября сообщалось, что в Уфе сотрудника МЧС похитили двое мужчин, изнасиловали, а затем, шантажируя, вымогали у него деньги. После пережитого потерпевшего уволили со службы за позор чести мундира.