Россиянка обвинила прапорщика в надругательстве над ее дочерями

На Кубани следователи проверяют прапорщика по заявлению о сексуальном насилии над детьми

В Краснодарском крае военные следователи начали проверку в отношении прапорщика воинской части, дислоцированной в городе Кореновске, которого сожительница обвинила в надругательстве над ее дочерями восьми и шести лет. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, проверку проводят сотрудники военно-следственного отдела Краснодарского гарнизона. В случае подтверждения фактов, изложенных женщиной в заявлении о преступлении, против военного будет возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

Подозреваемый прапорщик проходит службу в 55-м вертолетном Севастопольском ордена Кутузова полку.