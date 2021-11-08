В российском городе полицейский случайно предотвратил изнасилование школьницы

Полицейский случайно предотвратил изнасилование школьницы в Омске. Он прибыл на вызов по совсем другому делу, но застал злоумышленника прямо в процессе преступления. В настоящий момент обвиненного в покушении на изнасилование несовершеннолетней арестовали. Об этом «Ленте.ру» сообщили в понедельник, 8 ноября, в пресс-службе Следственного комитета России (СКР) по региону.

По данным следствия, вечером в четверг, 4 ноября, изнасилование предотвратил оперуполномоченный уголовного розыска, который приехал на вызов по совсем другому делу — краже. Когда полицейский вошел в подъезд, то увидел, что мужчина силой удерживает школьницу.

Правоохранитель задержал преступника и доставил в отделение полиции, где выяснилось, что 42-летний россиянин вел переписку с девушкой, заманивая ее в подъезд. Там он попытался раздеть и изнасиловать ее, и это произошло как раз в тот момент, когда оперуполномоченный приехал на вызов.

Задержанному россиянину предъявлено обвинение. Суд отправил его в изолятор. Полиция проверяет его причастность к подобным случаям.