Российская студентка заявила об изнасиловании полицейским

В Москве студентка заявила об изнасиловании полицейским в участке. Об этом в понедельник, 1 ноября, сообщает издание Znak.

По данным издания, 11 августа 21-летнюю студентку Мирославу Малярову вместе с ее молодым человеком доставили в отдел полиции по району Люблино. По словам девушки, для этого не было никаких оснований. Россиянка рассказала, что у нее отобрали телефон и все вещи, а ночью пьяный сотрудник изнасиловал ее.

По словам студентки, она звала на помощь и просила дать возможность связаться с родителями и адвокатом, а также рассказала, что в какой-то момент порезала себе вены бритвой, которая попалась ей в кабинете насильника.

Малярова сообщила, что подала заявление в Следственный комитет России (СКР), но ей якобы отказали в возбуждении уголовного дела, заявив, что девушка сама согласилась на секс с полицейским.

