В полиции отреагировали на жалобу российской студентки на изнасилование в отделе

Московская студентка, заявившая об изнасиловании полицейским в участке, проходила свидетелем по делу о мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичное управление МВД России.

Отреагировав на инцидент, в ведомстве пояснили, что 21-летнюю девушку и 27-летнего мужчину доставили в отдел МВД по району Люблино по подозрению в мошенничестве. По данным источника агентства в правоохранительных органах, речь идет об обмане пожилых людей. На молодого человека завели уголовное дело, а студентку допросили как свидетеля.

После того как девушка пожаловалась на изнасилование, оперативники подразделения собственной безопасности столичного главка МВД провели проверку, материалы которой передали в Следственный комитет России.

О заявлении россиянки стало известно 1 ноября. Студентка уверяла, что никаких оснований для задержания не было. По ее словам, в участке у нее отобрали телефон и все вещи, а ночью пьяный сотрудник изнасиловал ее.

По словам студентки, она звала на помощь и просила дать возможность связаться с родителями и адвокатом, а в какой-то момент даже порезала себе вены бритвой, которую нашла в кабинете насильника.