Россиянин с автоматом и гранатой удерживал в квартире двух девушек

В Подмосковье задержан россиянин, удерживавший в своей квартире двух девушек. Об этом в понедельник, 1 ноября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.

По данным следствия, 31 октября девушки сообщили в полицию, что их удерживают в квартире, расположенной в поселке Нахабино. Они приехали в гости к мужчине, а тот запретил им покидать помещение, угрожая оружием — автоматом и гранатой.

Как сообщила «Ленте.ру» официальный представитель региональной полиции Татьяна Петрова, одна из потерпевших смогла сбежать и открыть дверь приехавшим полицейским, которые задержали подозреваемого. При обыске в квартире нашли три страйкбольные светошумовые гранаты, по два охолощенных пистолета Макарова и автомата, а также пневматические пистолеты.

По данным СКР, в настоящее время изъято оружие, которое не является боевым. По результатам проверки будет принято процессуально решение.

Ранее 1 ноября сообщалось, что в Екатеринбурге назначена доследственная проверка информации по заявлению девушки, которая якобы пожаловалась в полицию на изнасилование, а в ответ услышала, что она проститутка.