Пожилая россиянка сбросила прохожим записку с просьбой спасти ее от похитителя

Под Казанью пенсионерка рассказала прохожим в записке, что ее держат в заложниках

Под Казанью пенсионерка сбросила прохожим записку, в которой уверяла, что ее похитили и удерживают силой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Шестидесятилетняя женщина бросила из окна квартиры листок, на котором указала, что неизвестный якобы удерживает ее в заложниках.

«Он не пускает домой и постоянно бьет. У меня все лицо в синяках, все тело болит. Помогите!» — говорилось в письме пенсионерки.

Нашедшие ее записку прохожие вызвали сотрудников полиции и скорую.

Ранее в Стерлитамаке сотрудники полиции силой вытащили из междугороднего автобуса пенсионерку, которая отказалась предъявить документы по вакцинации от COVID-19. Позже в МВД по Башкирии пояснили, что непривитая пенсионерка не покидала автобус, задерживая его отправление.