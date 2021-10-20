Пожилая россиянка сбросила прохожим записку с просьбой спасти ее от похитителя

Под Казанью пенсионерка сбросила прохожим записку, в которой уверяла, что ее похитили и удерживают силой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.
Шестидесятилетняя женщина бросила из окна квартиры листок, на котором указала, что неизвестный якобы удерживает ее в заложниках.
«Он не пускает домой и постоянно бьет. У меня все лицо в синяках, все тело болит. Помогите!» — говорилось в письме пенсионерки.
Нашедшие ее записку прохожие вызвали сотрудников полиции и скорую.
Ранее в Стерлитамаке сотрудники полиции силой вытащили из междугороднего автобуса пенсионерку, которая отказалась предъявить документы по вакцинации от COVID-19. Позже в МВД по Башкирии пояснили, что непривитая пенсионерка не покидала автобус, задерживая его отправление.