Полицейские силой вытащили из автобуса непривитую пенсионерку и попали на видео

Полицейские силой вывели из автобуса в Стерлитамаке непривитую женщину и попали на видео

В Стерлитамаке сотрудники полиции силой вытащили из междугороднего автобуса пенсионерку, которая отказалась предъявить документы по вакцинации от COVID-19. На видео в YouTube видно, как правоохранители тащат пожилую женщину по земле.

Пенсионерка кричит и просит сотрудников полиции отпустить ее.

Позже в МВД по Башкирии пояснили, что 17 октября непривитая пенсионерка не покидала автобус, задерживая его отправление. Работники автовокзала обратились к полицейским. Те вывели пожилую женщину из салона, доставили в отдел и составили административный протокол.

Пенсионерка нарушила указ главы Башкирии. С 12 октября в республике действует распоряжение о предъявлении сертификата о вакцинации при посещении общественных мест и междугороднего транспорта, добавили в башкирском МВД.

Ранее в Санкт-Петербурге пенсионерка обругала и избила сотрудника полиции, остановившего маршрутку для проверки масочного режима в общественном транспорте.