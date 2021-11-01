Принятую за проститутку изнасилованную россиянку затравили в сети

Студентку Алину Гаршину, которую якобы изнасиловал мужчина с ножом в одном из отелей Екатеринбурга, а затем приняли за проститутку полицейские, затравили в социальных сетях. Об этом россиянка рассказала в своем Instagram.

«У меня открылся какой-то портал в ад в директе. Люди пишут гадости. Эмоционально у меня нет ресурса это читать», — заявила девушка. Также она опубликовала скриншот сообщений, среди которых — оскорбления и грубые предложения заняться сексом.

Гаршина добавила, что ей пишут также в Twitter и во «ВКонтакте».

По информации KP.RU, девушка якобы работает вебкам-моделью, а не проституткой. Издание утверждает, что Гаршину нашли на нескольких сайтах. По данным газеты, Следственный комитет (СК) проводит проверку по факту произошедшего.

Об изнасиловании студентки стало известно 23 октября. В Instagram девушка рассказала, что мужчина угрожал ей ножом и привел ее в парк, где изнасиловал. После он отвез пострадавшую в гостиницу и продолжил насильственные действия. Россиянка сбежала от мужчины, когда он уснул. В полиции якобы приняли изнасилованную россиянку за проститутку.

Ранее в центре Москвы неизвестный изнасиловал 14-летнюю школьницу. Злоумышленник ударил россиянку по голове и затащил в машину. Ее госпитализировали с травмами, в том числе половых органов. Мужчину разыскивает полиция.