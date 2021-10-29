Шестеро российских подростков палкой изнасиловали второклассника

На Кубани шестеро подростков изнасиловали палкой второклассника с задержкой в развитии

На Кубани шестеро подростков, которые учатся в разных школах станицы Варениковской Крымского района, изнасиловали второклассника с задержкой в развитии, сообщает «Комсомольская правда». Прокуратура проводит проверку.

Инцидент произошел в середине октября. Ученики 6 и 7 классов завели мальчика в дом к одному из ребят и там совершили изнасилование. Издевательства над ребенком подростки снимали на камеру. По данным издания Readovka, старшеклассники вставляли палки в анальное отверстие ребенка и принуждали его к оральному сексу.

Как пишет «Комсомольская правда», несмотря на задержку в развитии, пострадавший мальчик посещал обычную школу. Родители ребенка подавать заявление в полицию не стали. Жители станицы утверждали, что до случившегося семья одного из подростков поссорилась с родственниками второклассника. По их словам, после конфликта старшеклассник решил отомстить ребенку.

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил доложить ему о происшествии, ситуация поставлена на контроль в центральном аппарате СК, сообщает «Кубань 24». Возбуждено уголовное дело.

Ранее ученики одной из школ города Лысьвы Пермского края занялись групповым гей-сексом под окнами местного лицея. Свои действия они снимали на видео.