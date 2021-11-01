Следователи проверят информацию об изнасиловании девушки на Урале

В Екатеринбурге назначена доследственная проверка информации по заявлению девушки, которая якобы пожаловалась в полицию на изнасилование, а в ответ услышала, что она проститутка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.

В ведомстве отметили, что проверку данных проведут следователи отдела по Чкаловскому району.

На случай, произошедший на Урале, обратили внимание после того, как россиянка написала в соцсети пост, рассказав, что в парке ее изнасиловал мужчина, а затем отвез ее в хостел, где продолжил насилие. Когда мужчина уснул, она сбежала. После этого, как уверяет подписчиков пострадавшая, она обратилась в полицию, но там у нее якобы не приняли заявление, приняв за проститутку.

В управлении МВД по Екатеринбургу информацию опровергли, отметив, что гражданку предупредили об ответственности за заведомо ложный донос, но заявление приняли.

В полиции также уточнили, что указанный девушкой мужчина был установлен и опрошен, а материалы проверки переданы в Следственный комитет.