Школьница выдумала изнасилование в центре Москвы из страха перед родителями

Девушка в Москве придумала историю с изнасилованием, так как боялась возвращаться домой

Школьница выдумала историю с изнасилованием в центре Москвы из страха перед родителями — она боялась возвращаться домой пьяной после встречи с подругами и потому придумала себе легенду. Об этом в понедельник, 1 ноября, сообщил Telegram-канал SHOT.

По данным Telegram-канала, девушка запланировала встречу с подружками дома у одной из них, они заранее запаслись алкоголем. Мама проводила девушку до автобуса, не подозревая, что та планирует.

К моменту, когда нужно было возвращаться, школьница была в состоянии опьянения, поэтому она решила выключить телефон и не ехать домой.

Когда она все-таки появилась дома, то родителям рассказала об изнасиловании — по ее версии, на нее напал мужчина азиатской внешности в маске и темной одежде. Родители тут же сообщили об этом в полицию.

Полицейские отсмотрели все камеры видеонаблюдения и поняли, что история «пострадавшей» — вымысел. Она продолжала настаивать на своих показаниях целые сутки, лишь потом созналась.

Родители девушки пояснили полицейским, что последний год для школьницы выдался сложным — раньше она хорошо училась, участвовала в олимпиадах. По мнению родителей, она связалась с плохой компанией и не может выйти из-под ее влияния.