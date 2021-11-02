Заявившую об изнасиловании модель уличили во лжи из-за мороженого

Заявившую об изнасиловании вебкам-модель уличили во лжи из-за мороженого — со слов очевидцев, она его спокойно ела именно в тот момент, в который ее якобы похищали силой. Об этом во вторник, 2 ноября, сообщает KP.RU.

По версии студентки, ранним утром 23 октября в Екатеринбурге неизвестный набросился на нее в сквере и надругался. Затем на такси он отвез ее в неизвестный хостел и надругался повторно. При этом девушка говорит, что ей угрожали расправой, поэтому она не пыталась бежать и сделала это лишь тогда, когда похититель уснул. 1 ноября по заявлению девушки была назначена доследственная проверка.

Однако видео с камеры видеонаблюдения заставили поставить слова вебкам-модели под сомнение: на кадрах видно, что она в тот момент, когда якобы насильник оформлял номер в хостеле, спокойно ела мороженое. Она не выглядела взволнованной или напуганной, не пыталась что-либо сообщить администратору гостиницы.

Пострадавшая после случившегося написала в соцсети об этом большой пост, который собрал более 100 тысяч лайков. Однако полицейским придется тщательно проверить ее слова после вскрывшихся деталей.