Три года насиловавшего сводную сестру подростка арестовали в Екатеринбурге

В Екатеринбурге арестовали школьника, которого подозревают в надругательстве над сестрой

В Екатеринбурге арестовали подростка, который на протяжении трех лет насиловал младшую сестру. Третьеклассница рассказала о случившемся директору школы, которая и сообщила в полицию. Об этом в понедельник, 15 ноября, пишет KP.RU.

По данным издания, сводный брат ученицы третьего класса впервые надругался над ней в начале 2019 года, когда родителей не было дома. Утром 12 ноября он снова стал приставать к девочке, тогда она и решила рассказать обо всем директору.

Женщина сразу же обратилась в районный отдел по делам несовершеннолетних. Когда отец школьницы узнал о произошедшем, он написал заявление на пасынка в правоохранительные органы.

На данный момент следствие установило 19 эпизодов насилия, подозреваемого отправили в изолятор до 11 января. После задержания школьник сознался в преступлениях.

Ранее сообщалось, что на Камчатке следователи предъявили обвинение в изнасиловании 17-летней девушки-инвалида двум мужчинам. На данный момент проверяется причастность третьего мужчины к совершению преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней.