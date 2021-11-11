Математика из МГУ арестовали по подозрению в насилии над несовершеннолетними

Преподавателя МГУ арестовали по подозрению в сексуальном насилии над несовершеннолетними

Математика из МГУ и ВШЭ арестовали по подозрению в насилии над несовершеннолетними — его обвинили матери двух девочек. Об этом в четверг, 11 ноября, сообщил Telegram-канал агентства «Москва».

По предварительным данным, преподавателя обвинили матери двух девочек возрастом 6 и 11 лет. С одной из жертв он познакомился во дворе своего дома, другая приходила в гости к его малолетнему сыну.

46-летний мужчина трудился старшим научным сотрудником Международной лаборатории логики, лингвистики и формальной философии ВШЭ и преподавателем математики в МГУ.

Мужчину заподозрили в преступлении еще в сентябре. Но сейчас следствие уже предъявило ему обвинения в насильственных действиях сексуального характера.

Ранее сообщалось, что обвиненный в педофилии питерский физрук не дожил до приговора из-за коронавируса. Суд Санкт-Петербурга по этой причине был вынужден закрыть дело по обвинению учителя физкультуры в насильственных действиях сексуального характера в отношении 9-летней девочки.