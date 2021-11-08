Российского священника посадили на 18 лет за растление 53 мальчиков

Суд приговорил к 18 годам священника из ЕАО и звонаря к 12 годам за растление 53 мальчиков

В Еврейской автономной области (ЕАО) суд приговорил к 18 годам лишения свободы священника, который надругался над 53 мальчиками. Об этом сообщает РИА Новости.

Второй фигурант дела — звонарь — получил 12 лет колонии строгого режима.

По версии следствия, 39-летний иеромонах Спиридон (Юрий Абрамов) трудился настоятелем храма Святого пророка Илии в селе Амурзет (Октябрьский район). Вместе со своим помощником 26-летним звонарем Сергеем Моосом они совращали детей с 2007 года. В ходе обысков силовики изъяли у них предметы, не предназначенные для богослужений.

В ноябре 2019 года жительница ЕАО обратилась в Следственный комитет России с просьбой проверить священнослужителя — она подозревала его в растлении мальчиков в возрасте от 12 до 16 лет.