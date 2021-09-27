Обвиненный в педофилии питерский физрук не дожил до приговора из-за коронавируса

Петербургский суд закрыл дело по обвинению учителя физкультуры в насильственных действиях сексуального характера в отношении 9-летней девочки — 61-летний мужчина заразился коронавирусом и умер. Об этом в понедельник, 27 сентября, «Ленте.ру» сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

По данным следствия, Виктора Хлупина задержали весной 2018 года, когда в полицию пришла мать пострадавшей и рассказала, что педагог пригласил ее дочь в подсобное помещение, где и надругался. Физрука задержали и поместили в СИЗО. Обвинение строилось на очень подробном рассказе пострадавшей.

Эксперты пришли к выводу, что в 9-летнем возрасте ребенок не способен так «по-взрослому» описывать в мельчайших деталях ситуацию. Впоследствии мать второклассницы созналась, что показания были написаны под диктовку женщины-следователя Красносельского отдела ГСУ СК Петербурга.

В итоге Хлупин был оправдан в октябре 2019 года. Но в феврале 2020 года в вышестоящей инстанции отменили это решение и отправили дело на новое рассмотрение. Суммарно в СИЗО физрук провел больше года, потом был под домашним арестом. До нового приговора не дожил — по предварительной информации, он заразился коронавирусом.

13 сентября сообщалось, что полицейские задержали надругавшегося над двумя российскими школьниками мужчину. Это случилось в Искитиме — мужчина надругался над двумя подростками в лесополосе за местным магазином.