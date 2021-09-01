В деле обвиняемого в педофилии главы крымской винодельни появились новые жертвы

Обвиняемый в педофилии 50-летний бизнесмен и владелец винодельни «Легенды Крыма» Михаил Штырлин может быть причастен к совращению еще четырех школьниц. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По версии следствия, 10 июня на улице Айвазовского в Краснодаре Штырлин обронил купюру, чем привлек к себе четырех девочек в возрасте от 8 до 11 лет, и стал показывать им гениталии.

Крымского бизнесмена задержали в июне этого года в Краснодаре по нескольким эпизодам растления несовершеннолетних.

Первый случай произошел 10 июня. Мужчина обронил во дворе дома пятитысячную купюру, которую ему вернули девочки 8 и 11 лет. Бизнесмен попросил школьниц посторожить его за 100 рублей, пока он будет переодеваться в кустах. Подозреваемый разделся догола перед детьми. После чего он предложил снять одежду потерпевшим за тысячу рублей, однако получил отказ.

В тот же день, 10 июня, в подъезде дома на улице Ставропольской Штырлин встретил школьниц 11 и 12 лет и совратил их. Мать одной из девочек обратилась в полицию.

Михаил Штырлин был женат на блогерше Юлии Коваль. У пары есть сын.